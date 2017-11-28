FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Транснефть": Проект закона о транспортировке нефти трубопроводами внесен в правительство


Компании / Нефть
  • # магистральный трубопровод

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Законопроект о трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов внесен на рассмотрение в правительство РФ, будут проведены необходимые процедуры по нему, сообщил президент компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы добились того, что законопроект (о трубопроводном транспорте нефти - ред.) внесен в правительство и на уровне правительства пройдут согласительные процедуры. Есть поручение президента, поручение конкретное – закон принять", - сказал он.

Токарев отметил, что принятие этого законопроекта необходимо, чтобы регламентировать все разделы, касающиеся качества нефти, взаимоотношений между добывающими и транспортирующими компаниями, потерь нефти, охранных зон нефтепроводов. По его словам, эти вопросы пытаются урегулировать еще с 1990-ых годов, однако до сих пор этот законопроект находится в стадии обсуждения.

"Это, на мой взгляд, пережиток лихих девяностых, когда не существовало никаких ограничений, пределов, каждый успевал все, что мог. Сегодня некоторые хотят продолжить эту вольницу, что сильно мешает принятию закона", - пояснил Токарев.

В июне газета "Ведомости" сообщила, что Минэнерго РФ предлагает сделать "Транснефть" единственным владельцем магистральных нефтепроводов и разрешить транспортировку нефти по принципу "качай или плати". По данным газеты, Минэнерго внесло в правительство законопроект "О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов". "Роснефть" ROSN выступила против принципа "качай или плати", предложение закрепить за "Транснефтью" все магистральные нефтепроводы не устраивает "Роснефть" и "Газпром GAZP нефть". "Газпром нефть" просит дать возможность оспаривать в суде размер штрафов "Транснефти" за не сданную вовремя в систему нефть.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ