"Транснефть": Проект закона о транспортировке нефти трубопроводами внесен в правительство

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Законопроект о трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов внесен на рассмотрение в правительство РФ, будут проведены необходимые процедуры по нему, сообщил президент компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы добились того, что законопроект (о трубопроводном транспорте нефти - ред.) внесен в правительство и на уровне правительства пройдут согласительные процедуры. Есть поручение президента, поручение конкретное – закон принять", - сказал он.

Токарев отметил, что принятие этого законопроекта необходимо, чтобы регламентировать все разделы, касающиеся качества нефти, взаимоотношений между добывающими и транспортирующими компаниями, потерь нефти, охранных зон нефтепроводов. По его словам, эти вопросы пытаются урегулировать еще с 1990-ых годов, однако до сих пор этот законопроект находится в стадии обсуждения.

"Это, на мой взгляд, пережиток лихих девяностых, когда не существовало никаких ограничений, пределов, каждый успевал все, что мог. Сегодня некоторые хотят продолжить эту вольницу, что сильно мешает принятию закона", - пояснил Токарев.

В июне газета "Ведомости" сообщила, что Минэнерго РФ предлагает сделать "Транснефть" единственным владельцем магистральных нефтепроводов и разрешить транспортировку нефти по принципу "качай или плати". По данным газеты, Минэнерго внесло в правительство законопроект "О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов". "Роснефть" ROSN выступила против принципа "качай или плати", предложение закрепить за "Транснефтью" все магистральные нефтепроводы не устраивает "Роснефть" и "Газпром GAZP нефть". "Газпром нефть" просит дать возможность оспаривать в суде размер штрафов "Транснефти" за не сданную вовремя в систему нефть.