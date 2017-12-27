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Совет директоров "Россетей" утвердил новую дивидендную политику компании


Компании / Энергосети

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" утвердил новую дивидендную политику, зафиксировав в ней положения майского постановления правительства о дивидендах компании, говорится в сообщении "Россетей".

"Дивидендная политика компании также определяет, что размер дивидендов составляет не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составляемой в соответствии с МСФО, и рассчитанной в соответствии с процедурой, изложенной в постановлении", - говорится в сообщении.

В конце мая 2017 года было принято специальное постановление правительства РФ для группы компаний "Россети" - как для самой компании, так и для дочерних обществ, - которое предполагает выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, скорректированной на ряд показателей. Для расчета дивидендов из нее вычитается "бумажная" прибыль, доля прибыли для финансовой поддержки "дочек", фактические инвестиции за счет прибыли, доля прибыли от доходов по техприсоединению новых потребителей.

Компания, создание которой завершилось в первой половине 2013 года, не платила дивиденды по результатам 2013-2015 годов. В 2016 году "Россети" выплатили промежуточные дивиденды за первый квартал и дивиденды по итогам года — всего 3,785 миллиарда рублей.

 

"Россети" - оператор энергосетей в РФ - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 88,04% в уставном капитале компании.

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