"Роснефть" отказалась от одной из лицензий в Чечне

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN отказалась от лицензии на геологоразведку на Ножай-Юртовском участке недр в Чечне, следует из сообщения компании.

В нем указывается, что действие лицензии будет остановлено 29 декабря 2017 года по заявлению самой компании. Причины отказа не приводятся.

В сентябре "Роснефть" продлила лицензию на пользование этим участком до конца 2020 года.

Изначально лицензия на пользование Ножай-Юртовским участком была получена "Роснефтью" 9 марта 2017 года и действовала до 29 июня 2017 года.