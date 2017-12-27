СМИ: Нефтепровод Forties работает на половину мощности после ремонта

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Нефтепровод Forties в Северном море работает на половину своей мощности после проведения ремонтных работ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Крупнейший и самый важный нефтепровод Великобритании Forties наращивал пропускную способность после ремонта и в настоящее время перекачивает около половины (углеводородов - ред.) от своей нормы", - пишет агентство.

Forties обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Нефтехимическая компания Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

В понедельник Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением. Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале 2018 года.

Ineos приобрела систему трубопроводов Forties Pipeline System в Северном море, состоящую из примерно 161 километра, у британской BP в октябре 2017 года за 250 миллионов долларов. Трубопровод Forties был построен в 1975 году, принадлежал и эксплуатировался BP, чтобы транспортировать нефть с месторождения Forties, одного из первых шельфовых месторождений в Британии.

Ineos — глобальный производитель нефтехимии, специализированных химреагентов и нефтепродуктов. В компании работает около 17 тысяч человек.