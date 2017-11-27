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Михельсон передал в доверительное управление Газпромбанку 14,4% акций "Сибура"


Газ / Компании

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Глава "Новатэка" NVTK, совладелец "Сибура" Леонид Михельсон передал в доверительное управление 14,4% акций "Сибура" Газпромбанку, следует из материалов "Сибура".

Михельсон перестал распоряжаться 14,4% акций "Сибура" через прекращение участия в ООО "Сигма" (5% голосующих акций "Сибура"), ООО "Гамма" (6% акций) и ООО "Прайм" (3,4% акций), говорится в материалах. Аналогичный пакет акций получил "Газпромбанк-Управление активами" на основании заключения договора доверительного управления имуществом.

Таким образом, доля Михельсона в "Сибуре" снизилась с 48,4% акций до 34,08% акций.

Сделка состоялась 20 декабря.

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