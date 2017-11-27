"Транснефть" заключила договоры на прокачку нефти на 2018 г почти со всеми нефтяниками

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" к настоящему времени заключила договоры на прокачку нефти на 2018 год со 117 компаниями из 121, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Всего на 2018 год мы должны заключить договоры на прокачку нефти со 121 нефтесдающей компанией. На текущий момент заключили договоры со 117 компаниями", - сказал он.

По словам Демина, договоры не заключены с четырьмя малыми компаниями. Так, три договора поздно принесли на подпись, однако возможно, что их еще успеют заключить в этом году, а одна компания по внутренним причинам заключит договор в первом квартале 2018 года.

Кроме того, "Транснефть" заключила все девять внебиржевых договоров на прокачку нефтепродуктов за рубеж.

Во вторник "Роснефть" ROSN сообщила, что заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку 184,4 миллиона тонн нефти в 2018 году, его сумма оценивается нефтяной компанией не менее чем в 318 миллиардов рублей.