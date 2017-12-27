"Газпром нефть" закладывает в базовый сценарий на 2018 г нефть по $50

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" закладывает в базовый сценарий на 2018 год цену нефти в 50 долларов за баррель, однако справедливой на сегодняшний день считает цену в размере 60 долларов, заявил глава компании Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24".

"Это соглашение (о сокращении добычи нефти - ред.) решает эту задачу, рынок стабилизирован, и он показывает, что на данный момент справедливой является цена в районе 60 долларов за баррель. ... Если говорить о наших прогнозах, то мы достаточно консервативны в наших оценках. На следующий год мы рассматриваем несколько сценариев, но базовым сценарием является цена 50 долларов за баррель", - сказал Дюков.

Он также отметил, что инвестрешения компании принимаются также исходя из этой цены.

Как в конце ноября заявлял глава Минэнерго РФ Александр Новак, ведомство придерживается прогноза по цене на нефть в 2018 году на уровне 50-60 долларов за баррель.