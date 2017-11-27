FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Президент Молдавии попросил "Газпром" о скидке в 10-15% на российский газ


Газ / Компании

КИШИНЕВ, 27 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к главе "Газпрома" GAZP с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%.

"Обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдавии скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook FB.

По его словам, в ходе встречи с Миллером они обсудили вопросы сотрудничества Молдавии и России в энергетической сфере. "Отметил, что отношения между "Газпромом" и Молдавией регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года", - добавил Додон.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ