Президент Молдавии попросил "Газпром" о скидке в 10-15% на российский газ

КИШИНЕВ, 27 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к главе "Газпрома" GAZP с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%.

"Обратился к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдавии скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook FB.

По его словам, в ходе встречи с Миллером они обсудили вопросы сотрудничества Молдавии и России в энергетической сфере. "Отметил, что отношения между "Газпромом" и Молдавией регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гречаный в декабре 2006 года, и действующим до 2019 года", - добавил Додон.