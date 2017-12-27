В "Нафтогазе" рассказали о новых преимуществах покупки газа у России‍

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Киев сможет покупать газ у России по рыночной стоимости без переплаты за транспортировку, сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на заявление коммерческого директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Витренко таким образом прокомментировал решение Стокгольмского арбитражного суда по иску российского "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", подчеркнув, что прямые поставки "голубого топлива" из России будут выгодны для украинской стороны.

"Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", — заявил он в эфире телеканала "Громадське.ТВ"

Напомним, что ранее суд Стокгольма обязал "Нафтогаз" закупать у Москвы не менее пяти млрд кубометров газа ежегодно. Кроме этого Украина, начиная со следующего 2018 года, должна будет выплатить "Газпрому" $2 млрд задолженности за поставки.