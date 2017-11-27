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"Дочка" "Газпром нефти" подала иск к Росприроднадзору на 530 млн руб


Компании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек - ПРАЙМ. Компания "Газпромнефть-Хантос" подала иск к управлению Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу почти на 530 миллионов рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда Югры.

Заявление, как отмечается, было направлено в суд в конце прошлой недели. Причины иска со стороны дочернего предприятия "Газпром GAZP нефти" и другие детали не уточняются.

В начале 2014 года Росприроднадзор взыскал с общества "Газпромнефть-Хантос" 1,7 миллиарда рублей в качестве задолженности за негативное воздействие на окружающую среду. Оспорить данное решение компании не удалось.

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