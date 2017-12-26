FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Ливийский нефтепровод был взорван неизвестными вооруженными лицами


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Взрыв на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, был организован неизвестными вооруженными лицами, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на военный источник.

"Вооруженные люди ответственны за взрыв, который повредил ливийский нефтепровод во вторник. Они прибыли на участок на двух машинах и установили взрывчатое устройство на трубопроводе, ведущем в порт Эс-Сидр", - приводит агентство слова источника.

По данным другого источника, в результате взрыва объем транспортируемой нефти сократился в стране на 90 тысяч баррелей в сутки. Источник также сообщил агентству, что Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) по-прежнему оценивает размеры ущерба.

Взрыв произошел между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. Пресс-служба действующей в этом районе группировки ранее во вторник заявила, что взрыв мог быть терактом и отметила, что связь с работавшей на месте инженерной бригадой потеряна. На место взрыва группировка отправила своих бойцов, сообщает портал.

Нефтепровод принадлежит ливийской нефтяной компании Al Waha Petrochemical Company (Al-Waha).

Версия для печати

Сокращение добычи нефти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ