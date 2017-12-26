МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent во вторник впервые с 11 июня 2015 года превысила уровень в 66 долларов за баррель на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным торгов, по состоянию на 19.18 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,13% - до 66,12 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,04% - до 59,66 доллара за баррель.
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Торги: цена на нефть Brent впервые с 11 июня 2015 г превысила $66 за баррель
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