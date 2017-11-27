"Роснефть" и "Транснефть" заключили договор на транспортировку нефти в 2018 г

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN и "Транснефть" заключили договор на транспортировку нефти в 2018 году, его сумма оценивается нефтяной компанией в не менее 318 миллиардов рублей, следует из сообщения "Роснефти".

"Период оказания услуг по транспортировке нефти: 2018 год. Заказчик - "НК "Роснефть", исполнитель - "Транснефть"; размер сделки в денежном выражении договором не определен, так как зависит от тарифов на транспортировку нефти, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: исходя из текущих макропараметров и параметров бизнес-плана стоимость услуг составляет не менее 3,12%", - говорится в сообщении.

Исходя из оценки стоимости активов "Роснефти", которые составляли 10,197 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года, стоимость услуг составит не менее 318 миллиардов рублей.

Согласно договору, "Транснефть" окажет "Роснефти" услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 184,4 миллиона тонн нефти за 2018 год.

Стоимость услуг "Транснефти" по транспортировке в 2017 году 183,499 миллиона тонн нефти "Роснефти" составляла 310,647 миллиарда рублей с НДС. При этом договор на транспортировку нефти на 2017 год "Роснефть" и "Транснефть", а также "Башнефть" BANE заключили только в феврале. У компаний возник спор, в частности, по методике учета технологических потерь нефти и их компенсации.

"Транснефть" еще в 2016 году предупреждала, что в случае несвоевременного подписания договора на 2017 год она вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг. После этого "Роснефть" обратилась в суд с заявлением об обеспечении имущественных интересов. Арбитраж Москвы 28 декабря 2016 года принял обеспечительные меры, запретив "Транснефти" сокращать или прекращать транспортировку нефтепродуктов крупнейшей российской нефтяной компании. Однако в итоге стороны в досудебном порядке решили спор по условиям транспортировки нефти и достигли договоренности о снижении нормативов потерь при прокачке сырья.