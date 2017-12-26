СМИ: Саудовская Аравия ожидает роста выручки от нефтедобычи на 80% к 2023 г

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Саудовская Аравия ожидает, что к 2023 году годовая выручка нефтяного сектора страны увеличится примерно на 80%, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Согласно шестилетней программе по балансировке бюджета, чиновники прогнозируют рост цен на нефть и увеличение нефтедобычи, что приведет к росту доходов от продажи нефти до 801,4 миллиарда риалов (214 миллиардов долларов) с 440 миллиардов риалов в этом году", - приводит агентство слова источников.

Власти Саудовской Аравии прогнозируют рост стоимости нефти до 75 долларов за баррель и ожидают, что добыча нефти увеличится с 10 миллионов баррелей в сутки в 2017 году до 11,03 миллиона баррелей в 2023 году. На 2020 год они прогнозируют добычу 10,45 миллиона баррелей в день, что увеличит выручку до 605 миллиардов риалов, сказали источники агентству.

Выручка вне нефтяного сектора, по мнению правительства Саудовской Аравии, за исключением поступлений из суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF), в 2023 году увеличится на 32%, до 337 миллиардов риалов.

Согласно данным декабрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в Саудовской Аравии по данным ноября зафиксировано наибольшее снижение добычи нефти в рамках соглашения по сокращению добычи ОПЕК+. Добыча в королевстве сократилась на 80 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 9,97 миллиона баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия вновь перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ - на 2%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.