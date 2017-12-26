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Производители в РФ в ноябре повысили цены на бензин на 1,8%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены производителей РФ на автомобильный бензин в ноябре выросли по сравнению с октябрем на 1,8%, цены на дизтопливо - на 1,1%, сообщил Росстат.

Цены производителей на бензин марки от Аи-81 до Аи-92 в ноябре выросли на 1,2%, от Аи-93 до Аи-95 — на 2,4%, от Аи-96 до Аи-98 — на 1,9% по отношению к октябрю.

Удорожание автомобильного бензина было отмечено в 12 субъектах РФ (от 0,6% в Рязанской области до 3,7% в Омской области). В Республике Саха (Якутия) и Тюменской области цены производителей на автомобильный бензин сохранились на уровне октября 2017 года. В четырех субъектах РФ было отмечено его удешевление (от 0,1% в Республике Башкортостан до 2% в Республике Татарстан).

В ноябре в 71 субъекте РФ также отмечалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин, из них в Республике Алтай – на 1,7%, Ханты-Мансийском автономном округе – на 1,4%. Снижение цен на бензин наблюдалось в Республике Марий Эл – на 0,3%. В Москве потребительские цены на автомобильный бензин за прошедший месяц увеличились на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%.

При этом потребительские цены на бензин в ноябре 2017 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза (в ноябре 2016 года – в 2,2 раза).

Цены производителей на сырую нефть в ноябре выросли на 3,4% (с начала года – на 26,0%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом – на 0,4% (с начала года – на 2,7%).

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Цены на бензин

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