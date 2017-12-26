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"Укргаздобыча" в 2017 году нарастила добычу газа почти на 5%


Газ / Компании

КИЕВ, 26 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая на Украине газодобывающая компания, государственная "Укргаздобыча" (контролируется "Нафтогазом") нарастила добычу газа в 2017 году почти на 5%, до 15 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Укргаздобыча" с начала 2017 (по состоянию на утро 26 декабря) увеличило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 635 миллионов кубометров - до 15 миллиардов кубов",- говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании во вторник.

По оперативным данным, суточная добыча газа с июля 2017 продолжает держаться на максимальных за последние пять лет показателях - 42,5 миллиона кубов в сутки.

Ранее глава компании Олег Прохоренко прогнозировал, что по итогам 2017 года компания добудет 15,2 миллиарда кубометров газа. В Киеве ожидают, что суммарная добыча газа на Украине к 2020 году достигнет 27 миллиардов кубометров, при этом "Укргаздобыча" должна выйти на 20 миллиардов.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.

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