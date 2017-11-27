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Минфин: Дивиденды "Роснефтегаза" по итогам 2017 г составят 50% прибыли


Газ / Компании / Нефть

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что "Роснефтегаз" заплатит в бюджет РФ дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Пятьдесят на пятьдесят", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о размере выплаты дивидендов компании, на которые рассчитывает Минфин по итогам текущего года. Соответствующие договоренности, по словам министра, достигнуты в правительстве.

Правительство через "Роснефтегаз" владеет 50% "Роснефти" ROSN, 10,9% "Газпрома" GAZP, 27,63% "Интер РАО" IRAO. Их дивиденды, причитающиеся государству, оседают в холдинге, который перечисляет в бюджет половину своей чистой прибыли (норма для последних двух лет).

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