"Газпром нефть", OMV и Petronas представили план разработки месторождения в Иране

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть", австрийская OMV и малайзийская Petronas представили свои планы по разработке иранского нефтяного месторождения Чешмех-Хош, сообщает агентство Shana.

Предложения были изучены на 145-м заседании комитета советников национальной иранской нефтяной компании NIOC в Тегеране, отмечает агентство. Планы, представленные OMV и "Газпром нефтью", направлены на определение полки добычи, в то время как Petronas нацелена на расширение производственного потенциала месторождения.

Чешмех-Хош (Cheshmeh Khosh) - крупное месторождение с двумя резервуарами в Асмари (Asmary) и Бангестане (Bangestan). В настоящее время нефть добывается только из Асмары, а Бангестан еще не освоен.

В конце ноября глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" Денис Сугаипов сообщил, что в Иране "Газпром нефть" изучает месторождения Шангуле и Чешмех-Хош. По этим активам компания передала иранской стороне свои предложения по разработке. По его словам, у "Газпром нефти" также есть возможность для обмена геологической информацией с австрийской OMV и иранской Нефтяной инженерно-строительной компанией (OIEC). OMV изучает блоки Чешмех-Хош и Банд-э-Кархе (Band-e-Karheh), а OIEC работает на месторождении Азар.

В декабре 2016 года "Газпром нефть" и NIOC заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, речь идет об участии российской компании в освоении месторождений Шангуле и Чешмех-Хош в провинции Илам на границе с Ираком. Кроме того, "Газпром нефть" обсуждает свое участие в разработке месторождения Азар в Иране и ведет переговоры с австрийской OMV по совместной разработке месторождения Банд-е-Кархе.