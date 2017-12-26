РФ девятый месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре девятый месяц подряд заняла первое место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну 5,12 миллиона тонн "черного золота", передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро республики.

Китайский импорт нефти из России в ноябре вырос на 11% в годовом выражении. При этом в октябре было импортировано 4,65 миллиона тонн.

Саудовская Аравия поставила в ноябре в Китай 4,34 миллиона тонн нефти (снижение на 7,8% в годовом выражении). В октябре поставки составляли 4,61 миллиона тонн.

Импорт из Ирака в Китай подскочил на 47% в годовом выражении, до 4,21 миллиона тонн. В октябре показатель составлял 2,65 миллиона тонн. Ангола экспортировала в Китай 3,8 миллиона тонн нефти, показатель увеличился в годовом выражении на 8,8%. Месяцем ранее объем импорта этого сырья из Анголы в Китай составил 3,57 миллиона тонн.

Импорт нефти в Китай из Ирана сократился на 8,8% в годовом выражении, до 2,29 миллиона тонн. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 2,91 миллиона тонн. Импорт в Китай из США составил за отчетный месяц 1,18 миллиона тонн, что выше показателя октября в 878,623 тысячи тонн.