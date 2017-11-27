Алекперов: "Лукойл" в России интересуют новые активы только по жидким углеводородам

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в России интересуют новые активы только по жидким углеводородам, в балансе компании достаточно объемов газа, рассказал глава компании Вагит Алекперов в интервью газете "Коммерсант".

"В бюджете и стратегии развития компании на ближайшие десять лет, которую мы будем презентовать в 2018 году, предусматривается, в том числе, выделение средств для приобретения новых активов. Параметры стратегии пока не могу рассказать, но речь идет о покупке активов на глобальном рынке - и в России, и за пределами РФ, потому что все-таки стратегия состоит в том, что запасы не должны снижаться. Для этого нам придется на 120–140 миллионов тонн ежегодно их приращивать. Конечно, за счет одной геологоразведки это сделать трудно", - сообщил Алекперов.

"Только по жидким углеводородам. Потому что в балансе компании достаточно объемов газа - и на Каспии, и на Севере страны", - ответил он на вопрос о том, какие активы могут интересовать компанию в России.

По его словам, речь идет и о лицензиях, и готовых компаниях, доступных для покупки, хотя "с каждым годом компаний в черте России все меньше и меньше, и все хуже и хуже активы, которые у них остаются".

"Главная задача стратегии, которую мы закладываем, это оптимизация затрат и интенсификация разработки месторождений, в том числе и работа на трудноизвлекаемых запасах (ТРИЗ). Достаточно серьезные суммы будут выделяться для работы на ТРИЗах, для того чтобы вести не только опытно-промышленную эксплуатацию месторождений - ее мы вели последние семь лет, - но и уже начать вовлекать эти запасы в промышленную разработку", - отметил глава "Лукойла".