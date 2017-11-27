Узбекистан в 2018 г планирует увеличить добычу газа на 17%

ТАШКЕНТ, 26 дек - ПРАЙМ. Добыча газа в Узбекистане в 2018 году может вырасти на 16,8% по сравнению с 2017 годом - до 66 миллиардов кубометров, сообщил РИА Новости во вторник представитель АО "Узбекнефтегаз", национального оператора по добыче и переработке углеводородов.

"В 2018 году мы запланировали добыть 66 миллиардов кубометров природного газа, в 2017 году добыча составила 56,5 миллиарда кубометров", - уточнил собеседник агентства. По его словам, прирост будет обеспечен, в том числе, за счет разработки месторождений с участием иностранных компаний.

Ранее председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов сообщал, что в республике впервые за многие годы наблюдается рост добычи газа. Он отмечал, что в 2017 году она вырастет на 1,5 миллиарда кубометров по сравнению с 2016 годом - до 56,5 миллиарда кубометров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в минувшую пятницу в своем послании парламенту заявил, что из-за неосуществленной модернизации нефтегазовой отрасли в течение нескольких лет потери газа при добыче и транспортировке остаются чрезвычайно высокими - 20-23%.

По данным "Узбекнефгаза", на сегодняшний день на лицензионных площадях в республике ведут геологоразведку и разработку месторождений российские "Газпром" GAZP и "Лукойл", китайская CNPC. Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" и NaturalGas-Stream ( СП Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International) и "Узбекнефтегаза") в 2017–2019 годах осуществят программу по увеличению добычи нефти и газа в Узбекистане стоимостью около 2 миллиардов долларов. Проект предусматривает прирост добычи газа на 6,36 миллиарда кубометров, из которых 3,45 миллиарда кубометров планируется экспортировать.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло 1,3 раза и составляет порядка 50 миллиардов кубометров ежегодно.