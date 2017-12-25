Аукцион по продаже газовых активов "Алросы" пройдет 19 февраля, начальная цена 30 млрд руб

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Аукцион по продаже газовых активов АК "Алроса" будет проведен 19 февраля 2018 года, начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании со ссылкой на соответствующее решение наблюдательного совета.

На аукцион единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

Прием заявок на участие в аукционе начнется 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. Начальная цена аукциона определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона – 100 миллионов рублей.