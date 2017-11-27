Комиссия правительства РФ одобрила законопроект по торгам на участки на шельфе Крыма

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, согласно которому аукционы на участки недр на шельфе Крыма будет назначать правительство, следует из материалов кабмина.

Владельцы лицензий на шельфовые участки в районе Крыма, выданных правительством Украины, могли обратиться в правительство России для переоформления этих лицензий по законодательству России до 1 октября 2015 года. После 1 октября выданные Украиной лицензии на пользование недрами в границах морских пространств Черного и Азовского морей, вошедших в юрисдикцию России, были признаны недействительными. Таким образом, некоторые участки недр на шельфе Крыма оказались в нераспределенном фонде недр.

"Предусматривается, что решения о проведении аукционов на право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, о составе и порядке работы аукционных комиссий, об определении порядка и условий проведения таких аукционов, а также об ограничениях допуска к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр будут приниматься правительством России", - говорится в материалах.

Законопроект по правилам проведения аукционов на геологоразведочные работы на шельфе Крыма разработало Минприроды в 2015 году. Представитель Минприроды пояснил РИА Новости, что согласно законопроекту, в случае, если в аукционе примет участие только одна компания, аукцион все равно будет признан состоявшимся, и компания получит права на геологоразведочные работы.

Сейчас правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений только двум компаниям - "Роснефти" ROSN и "Газпрому" GAZP. Однако в случае участия в аукционах на разработку месторождений в Крыму компании могут попасть под санкции.

В сентябре 2016 года правительство РФ ввело временный мораторий на выдачу лицензий на новые месторождения на шельфе РФ. В конце октября того же года замминистра природных ресурсов и экологии — руководитель Роснедр Евгений Киселев заявил, что мораторий может продлиться три-четыре года.