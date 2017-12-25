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Поставки нефти на НПЗ Белоруссии в I квартале 2018 г составят 4,5 млн тонн


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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Трубопроводные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии из России в первом квартале следующего года составят 4,5 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Плановый график поставок на нефтеперерабатывающие заводы вне России в первом квартале 2018 года составляет: на Мозырский НПЗ - 2,39 миллиона тонн, на "Нафтан" - 2,11 миллиона тонн. Таким образом, в Белоруссию в первом квартале планируется поставить 4,5 миллиона тонн", - сказал Демин.

Кроме того, он отметил, что за этот период "Транснефть" планирует поставить 123 тысячи тонн нефти на Павлодарский НПЗ в Казахстане; 9,5 тысячи тонн на НПЗ Узбекистана через Казахстан, 112, 5 тысячи тонн - на НПЗ Киргизии через Казахстан.

Таким образом, поставки "Транснефти" на НПЗ за пределами России в первом квартале 2018 года планируются на уровне около 4,745 миллиона тонн нефти.

Москва и Минск в апреле подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ до уровня в 24 миллиона тонн в год. В декабре заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов сообщил, что Минэнерго РФ утвердило индикативный баланс поставок нефти в Белоруссию на 2018 год на уровне 24 миллионов тонн.

Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко пояснял, что до 2019 года включительно из 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 миллионов тонн Минск имеет право "перетаможивать", и пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет республики.

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