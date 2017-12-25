Ineos завершает подготовку трубопровода Forties к полноценной подаче топлива

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ремонтные работы трубопровода Forties в Северном море технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением, сообщает в своем релизе нефтехимическая компания Ineos, которая является оператором трубопровода.

Компания отмечает, что в данное время некоторые клиенты направляют небольшие объемы нефти и газа по трубопроводу в рамках скоординированного плана, который позволяет Ineos тщательно контролировать поток и давление в системе. Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале нового года.

"Как только давление в системе будет стабильным, Ineos начнет предпринимать шаги, необходимые для повторного ввода в эксплуатацию терминала Kinneil - этот процесс, как ожидается, начнется в течение суток, - пишет компания. - Ineos старается завершить работы как можно быстрее, но безопасность у нас в приоритете".

Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

Ineos приобрела систему трубопроводов Forties Pipeline System в Северном море, состоящую из примерно 161 километра, у британской BP в октябре 2017 года за 250 миллионов долларов. Трубопровод Forties был построен в 1975 году, принадлежал и эксплуатировался BP, чтобы транспортировать нефть с месторождения Forties, одного из первых шельфовых месторождений в Британии.

Ineos — глобальный производитель нефтехимии, специализированных химреагентов и нефтепродуктов. В компании работают около 17 тысяч человек.