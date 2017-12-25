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Экспорт нефти из Ирака в ноябре вырос на 4,5%


Компании / Нефть

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ирак в ноябре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 4,5% по сравнению с октябрем - до 3,5 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам октября 2017 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,35 миллиона баррелей.

Всего в ноябре Ирак экспортировал 105,05 миллиона баррелей нефти (рост на 1,3% по сравнению с октябрем).

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 6,021 миллиарда долларов при средней цене в 57,316 доллара за баррель. В октябре текущего года эти доходы составляли 5,489 миллиарда долларов.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после проведения референдума принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них - приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создала угрозу и экспорту нефти из региона.

 

В начале декабря Ирак договорился об экспорте нефти с месторождений Киркука с Ираном в размере 30-60 тысяч баррелей в день.

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