Китай увеличил импорт СПГ в ноябре на 53%

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в ноябре вырос на 53% по сравнению с ноябрем 2016 года - до 4,06 миллиона тонн, следует из данных главного таможенного управления Китая.

Импорт трубопроводного газа в Китай в ноябре при этом вырос на 27,4% по сравнению с ноябрем 2016 года - до 2,5 миллионов тонн.

Китай в 2016 году принял основные параметры 13-й пятилетки, среди которых задача улучшения качества воздуха, а также замещения угля газом практически во всех секторах промышленности. С этого времени Китай активно импортирует природный газ.

В 2019 году начнутся поставки газа из РФ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Договор между "Газпромом" и CNPC заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Также "Газпром" GAZP в конце декабря подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры будущих поставок: объем, срок действия контракта, срок начала поставок. Контракт планируется подписать в 2018 году.