FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Китай увеличил импорт СПГ в ноябре на 53%


Газ / Компании

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в ноябре вырос на 53% по сравнению с ноябрем 2016 года - до 4,06 миллиона тонн, следует из данных главного таможенного управления Китая.

Импорт трубопроводного газа в Китай в ноябре при этом вырос на 27,4% по сравнению с ноябрем 2016 года - до 2,5 миллионов тонн.

Китай в 2016 году принял основные параметры 13-й пятилетки, среди которых задача улучшения качества воздуха, а также замещения угля газом практически во всех секторах промышленности. С этого времени Китай активно импортирует природный газ.

В 2019 году начнутся поставки газа из РФ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Договор между "Газпромом" и CNPC заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Также "Газпром" GAZP в конце декабря подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры будущих поставок: объем, срок действия контракта, срок начала поставок. Контракт планируется подписать в 2018 году.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ