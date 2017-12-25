FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром нефть" ожидает роста добычи углеводородов в 2017 г на 4,2%


Компании / Нефть

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает роста объема добычи углеводородов в 2017 году на 4,2%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщает компания в понедельник.

"В 2017 году объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, что на 4,2% превысит объем добычи в 2016 году", - говорится в сообщении.

При этом годовой объем переработки по предварительным оценкам составит 39,7 миллиона тонн.

"Оптимальный режим загрузки НПЗ позволил обеспечить максимально возможную при текущей рыночной конъюнктуре доходность нефтепереработки. Объем премиальных продаж нефтепродуктов ожидается в размере 25,6 миллиона тонн, что превышает показатель 2016 года на 2%", - отмечают в компании.

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ