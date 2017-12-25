"Газпром нефть" ожидает роста добычи углеводородов в 2017 г на 4,2%

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает роста объема добычи углеводородов в 2017 году на 4,2%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщает компания в понедельник.

"В 2017 году объем добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента, что на 4,2% превысит объем добычи в 2016 году", - говорится в сообщении.

При этом годовой объем переработки по предварительным оценкам составит 39,7 миллиона тонн.

"Оптимальный режим загрузки НПЗ позволил обеспечить максимально возможную при текущей рыночной конъюнктуре доходность нефтепереработки. Объем премиальных продаж нефтепродуктов ожидается в размере 25,6 миллиона тонн, что превышает показатель 2016 года на 2%", - отмечают в компании.

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.