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Мировое соглашение с "Роснефтью" включает снятие ареста с активов "Системы"


Компании

МОСКВА, 25 дек ПРАЙМ. Мировое соглашение с госкомпанией "Роснефть" ROSN, по которому АФК "Система" AFKS выплатит компании "Башнефть" BANE 100 млрд рублей, помимо этого предусматривает прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов корпорации. Об этом говорится в распространенном АФК сообщении.

"Мировое соглашение предусматривает выплату 100 миллиардов рублей от АФК "Система" и "Система-Инвест" в пользу "Башнефти"; прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором.., а также иными судебными спорами, связанными с нахождением "Башнефти" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением АФК "Система" и "Система-Инвест" и о снятии арестов и ограничений, наложенных на имущество АФК "Система" и "Система-Инвест" в связи со спорами", -отмечает "Система".

Акции "Системы" и подконтрольных компаний растут на фоне мировой с "Роснефтью"

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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