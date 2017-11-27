Мировое соглашение с "Роснефтью" включает снятие ареста с активов "Системы"

МОСКВА, 25 дек ПРАЙМ. Мировое соглашение с госкомпанией "Роснефть" ROSN, по которому АФК "Система" AFKS выплатит компании "Башнефть" BANE 100 млрд рублей, помимо этого предусматривает прекращение всех исполнительных производств и снятие ареста с активов корпорации. Об этом говорится в распространенном АФК сообщении.

"Мировое соглашение предусматривает выплату 100 миллиардов рублей от АФК "Система" и "Система-Инвест" в пользу "Башнефти"; прекращение всех исполнительных производств и отмену обеспечительных мер по искам в связи со спором.., а также иными судебными спорами, связанными с нахождением "Башнефти" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением АФК "Система" и "Система-Инвест" и о снятии арестов и ограничений, наложенных на имущество АФК "Система" и "Система-Инвест" в связи со спорами", -отмечает "Система".

Акции "Системы" и подконтрольных компаний растут на фоне мировой с "Роснефтью"