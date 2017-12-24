Ирак в течение месяца ждет заявок на участие в строительстве нефтепровода из Киркука

БАГДАД, 24 дек - ПРАЙМ. Ирак приглашает компании в течение месяца подать заявки на участие в строительстве нового участка нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан, сообщило министерство нефти страны.

Ранее в декабре министр энергетики России Александр Новак сообщил во время визита в Ирак, что Багдад предлагает российским компаниям принять участие в строительстве нефтепровода Киркук-Джейхан. В ноябре иракское министерство заявило о планах прокладки нового участка нефтепровода взамен разрушенного террористами.

"Приглашаются местные и мировые специализированные компании для участия в прокладке нового нефтепровода от месторождений Киркука до иракско-турецкой границы... Дата 24 января - крайний срок подачи заявки", - говорится в заявлении ведомства.

Представитель министерства Асем Джихад отметил, что планируется строительство трубы протяженностью 350 км, которая сможет перекачивать миллион баррелей нефти в сутки. Он добавил, что компания-инвестор должна будет взять на себя расходы на строительство, которые после запуска трубопровода возместит себе за оговоренный в соглашении с Ираком срок.

В конце ноября министерство нефти Ирака сообщало, что Ирак планирует построить новый участок нефтепровода до турецкого порта Джейхан (от города Байджи до КПП "Файш-Хабур" у границ с Турцией и Сирией), так как не может восстановить разрушенную террористами часть трубы. Участок от Байджи до КПП является частью существующего трубопровода, который доставляет иракскую нефть из провинции Киркук в Джейхан.

Глава министерства нефти Джаббар аль-Лаиби тогда распорядился подготовить документы для выполнения этого проекта по концессионному соглашению "строительство-передача-управление", сообщалось, что компании будут приглашены в ближайшее время.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль после того, как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.