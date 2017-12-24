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МЭР: Индия заинтересована в налаживании поставок СПГ из России


Газ / Компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек - ПРАЙМ. Индия заинтересована в налаживании поставок из России сжиженного природного газа, для этого есть хорошие перспективы, заявил российским информагентствам заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Обозначена заинтересованность в традиционных сферах. Это энергетика, и здесь, помимо роста поставок минеральных ресурсов, топлива, нефти, есть хорошие перспективы для начала поставок сжиженного природного газа, причем отдельные поставки были уже в пилотном режиме реализованы", - сказал Груздев, комментируя итоги прошедшей в субботу встречи сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

По словам Груздева, индийская сторона в этом заинтересована. Более того, указал собеседник, по мере реализации государственной программы Make In India спрос на энергоресурсы в этой стране "только возрастет".

"Это (влечет за собой - ред.) и вопросы развития инфраструктуры по доставке энергоресурсов, и совместную разработку месторождений. В частности, недавно было принято решение о разработке угольного месторождения на Камчатке с участием индийских партнеров. Поэтому все виды энергетических ресурсов сейчас в портфеле двустороннего сотрудничества", - сообщил замминистра. 

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