Реверсные поставки газа из Словакии на Украину идут в обычном режиме

ПРАГА, 22 дек - ПРАЙМ. Реверсные поставки газа из Словакии на Украину через пункт Будинце в пятницу продолжаются в обычном режиме, об этом свидетельствуют онлайн-данные словацкой газотранспортной компании Eustream.

Как показывают данные Eustream, по трубопроводам которой осуществляются поставки российского газа через территорию Словакии далее в Европу, а также реверсные поставки на Украину, 22 декабря номинация (заявка) на прокачку "голубого топлива" через Будинце неподалеку от словацко-украинской границы составила 21,26 миллиона кубометров. В предыдущие дни декабря она колебалась в пределах 20,99-21,97 миллиона кубометров.

Реверсный трубопровод из Словакии на Украину через пункт Будинце был запущен 2 сентября 2014 года. Его максимальная мощность постепенно была увеличена вдвое - до 42,5 миллиона кубометров в сутки.

Существует пока не реализованное техническое решение по увеличению суточной мощности данного газопровода до 55-60 миллионов кубометров.

Комментарий специалистов компании Eustream по данному вопросу получить не удалось, поскольку персонал фирмы в полном составе находится в рождественском отпуске до 2 января 2018 года.