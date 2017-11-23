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"Газпром" с начала года по 21 декабря увеличил поставки газа в Австрию на 40,7%


Газ / Компании
  • Австрия
    © fotolia.com, Pavle

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP с начала года по 21 декабря увеличил поставки газа в Австрию на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 8,25 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении "Газпрома".

"С 1 января по 21 декабря 2017 года "Газпром", по предварительным данным, поставил в республику 8,25 миллиарда кубометров газа — на 2,4 миллиарда кубометров (40,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы австрийской OMV Райнера Зеле.

Миллер и Зеле также обсудили реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

 

В конце ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — 192 миллиарда кубометров.

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