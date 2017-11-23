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Глава МИД Украины назвал победой "Нафтогаза" решение суда в Стокгольме


Газ / Компании

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал победой "Нафтогаза" решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставки газа из РФ на Украину.

"Победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

"Газпром" GAZP и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В пятницу обе компании сообщили, что суд в Стокгольме вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

При этом "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж вынес в его пользу решение по всем вопросам спора, и оценил общий положительный эффект для себя от этого решения более чем в 75 миллиардов долларов. "Нафтогаз" также заявил, что 28 февраля ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" по контракту о транзите.

В свою очередь, "Газпром" сообщил, что суд сократил годовой контрактный объем закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" с 52 миллиардов до 5 миллиардов кубометров с 2018 года, при этом обязав украинскую компанию уплатить "Газпрому" долг за поставленный газ размере 2,019 миллиарда долларов. Проценты будут начисляться в размере 0,03% за каждый день просрочки платежа, начиная с 22 декабря.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко ранее в пятницу заявил РИА Новости, что решение арбитража Стокгольма "в целом нейтрально для "Газпрома" и умеренно негативно для "Нафтогаза" с точки зрения влияния на финансовое состояние обеих компаний.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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