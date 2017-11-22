"Лукойл" внес 6,2 млрд евро в свою австрийскую "дочку"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Концерн "Лукойл" LKOH внес 6,2 миллиарда евро в свое дочернее подразделения Lukoil International GmbH в Вене, сообщило агентство APA со ссылкой на первого вице-президента ПАО "Лукойл" Александра Матыцына.

Совет директоров "Лукойла" ранее, в ноябре предложил акционерам внести 6,2 миллиарда евро в свою 100%-ную дочку Lukoil International для обеспечения финансирования инвестиционной программы группы "Лукойл" за рубежом.

"Мы рады, что благодаря доверию наших акционеров мы можем значительно усилить структуру собственного капитала австрийского подразделения, чтобы создать благоприятные условия для расширения группы "Лукойл" в ближайшие годы", - также цитирует Матыцына австрийская газета Die Presse.

"Внесение "Лукойлом", являющимся единственным участником Lukoil International GmbH, дополнительного денежного вклада в размере 6,2 миллиарда евро преследует цель увеличения уставного капитала общества на 150 тысяч евро, с увеличением номинальной стоимости доли "Лукойл" на 150 тысяч евро, свидетельствуют материалы к тому внеочередному собранию акционеров в ноябре.