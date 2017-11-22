FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Лукойл" внес 6,2 млрд евро в свою австрийскую "дочку"


Компании / Нефть

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Концерн "Лукойл" LKOH внес 6,2 миллиарда евро в свое дочернее подразделения Lukoil International GmbH в Вене, сообщило агентство APA со ссылкой на первого вице-президента ПАО "Лукойл" Александра Матыцына.

Совет директоров "Лукойла" ранее, в ноябре предложил акционерам внести 6,2 миллиарда евро в свою 100%-ную дочку Lukoil International для обеспечения финансирования инвестиционной программы группы "Лукойл" за рубежом.

"Мы рады, что благодаря доверию наших акционеров мы можем значительно усилить структуру собственного капитала австрийского подразделения, чтобы создать благоприятные условия для расширения группы "Лукойл" в ближайшие годы", - также цитирует Матыцына австрийская газета Die Presse.

"Внесение "Лукойлом", являющимся единственным участником Lukoil International GmbH, дополнительного денежного вклада в размере 6,2 миллиарда евро преследует цель увеличения уставного капитала общества на 150 тысяч евро, с увеличением номинальной стоимости доли "Лукойл" на 150 тысяч евро, свидетельствуют материалы к тому внеочередному собранию акционеров в ноябре.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ