Арбитраж в Стокгольме отменил привязку цен на газ для "Нафтогаза" к нефтепродуктам

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд в Стокгольме отменил привязку цен на газ "Газпрома" GAZP для НАК "Нафтогаза Украины" к нефти и нефтепродуктам и решил привязать цены к спотовому рынку, написал "Нафтогаз" в Twitter.

Суд принял решение утвердить "привязку (цен на газ для "Натфогаза" - ред.) к рыночной цене", говорится в сообщении.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

"Газпром" в последние годы адаптировал долгосрочные контракты на поставку газа со многими европейскими компаниями к рыночным условиям: для части объемов газа оставил традиционную привязку цен к нефтепродуктам, часть перевел на привязку к спотовому рынку, некоторые объемы перевел на гибридную систему - спот совместно с нефтепродуктами, говорил в апреле заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.