Япония в 2017 году импортирует из США рекордный объем СУГ

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Японию из США увеличится вдвое в 2017 году, достигнув рекордного уровня, сообщает агентство Рейтер.

"В связи с тем, что США не участвуют в каких-либо (соглашениях по - ред.) сокращению, экспорт СУГ в Японию к концу 2017 года может достигнуть почти 6 миллионов тонн", - свидетельствуют отгрузочные данные Thomson Reuters Eikon. Таким образом, объем экспорта практически удвоится за год, отмечает агентство Рейтер.

Как и в случае с сырой нефтью, американский экспорт вытесняет СУГ, поступающий с Ближнего Востока, где региональный ведущий производитель нефти и СУГ - Саудовская Аравия - теряет долю на рынке. Это происходит в том числе из-за усилий, предпринимаемых ОПЕК, по сокращению добычи нефти, чтобы поддержать цены.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились год назад о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить сделку — до конца 2018 года.

Сжиженный углеводородный газ является побочным продуктом сырой нефти и природного газа, представляет собой смесь пропана и бутана и используется для приготовления пищи и в качестве транспортного топлива. Он также является важным сырьем для нефтехимической промышленности.