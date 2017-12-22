Новак: Избыток запасов нефти в мире снизился благодаря ОПЕК+ до 140 млн баррелей

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Переизбыток запасов нефти в мире за счет соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) снизился к концу 2017 года до 140 миллионов баррелей, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы достигли снижения излишков на рынке с 340 миллионов баррелей на 1 января прошлого года до 140 миллионов баррелей к концу этого года", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились год назад о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить сделку — до конца 2018 года.