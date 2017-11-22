СМИ: Кабмин РФ утвердил рост тарифов на прокачку нефти "Транснефтью" на 3,95% в 2018 г

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ 20 декабря утвердило рост тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти на 3,95% в 2018 году, при этом прогнозный уровень инфляции на следующий год составляет 4%, пишут газеты "Ведомости" и "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Ведомостям" данную информацию также подтвердил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. Представитель "Транснефти" эту информацию не прокомментировал изданию.

ФАС предлагала увеличить базовый тариф на 4% и снизить его на 16,7% для транспортировки нефти в Китай через Казахстан, это нефть, которую экспортирует "Роснефть" ROSN. Правительство частично поддержало предложение ФАС (3,95% по базовому тарифу) и утвердило прямое снижение тарифа через Казахстан на 16,7%.

Сообщается, что "Транснефть" просила увеличить тариф на 2018 год на 21%. В компании ранее объясняли, что такой уровень учитывает выплату государству в качестве дивидендов половины чистой прибыли по МСФО, как того требует Минфин. Из-за роста тарифа только на 4% у "Транснефти" возникнет дефицит в 88 миллиардов рублей и его нельзя будет покрыть сокращением инвестпроектов, говорил представитель компании, тариф на оказание услуг для "Транснефти" – единственный источник доходов. Голомолзин считает, что принятое тарифное решение обеспечивает выполнение дивидендной политики.

Источники "Коммерсанта" отмечают, что "Транснефть", как и другие крупнейшие госкомпании, до сих пор игнорировала решение правительства о выплате 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. И нынешнее решение по индексации тарифа, по мнению собеседников газеты, означает, что такой высокий уровень дивидендов "Транснефти" платить не придется. Решение по размеру дивидендов госкомпаний за предыдущий год традиционно принимается в правительстве весной.