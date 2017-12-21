Fitch присвоило "Русснефти" рейтинг на уровне "B"

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило "Русснефти" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "B", прогноз по рейтингу стабильный.

Как отмечает агентство в своем сообщении, "Русснефть" является средним по размеру независимым российским производителем нефти с объемом добычи около 140 тысяч баррелей в день, за исключением неконсолидированных активов в Азербайджане. "Рейтинг в основном ограничивается высоким левериджем компании, так как ее операционный профиль соответствует уровню "BB". "Русснефть" имеет потенциал для уменьшения доли заемного капитала в течение следующих 2-4 лет, что может привести к повышению рейтинга", - объяснило свое решение агентство.

Fitch ожидает дальнейшего развития компании, в частности благодаря налоговым льготам, введенным правительством РФ для стимулирования добычи на истощенных месторождениях и месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Так, стратегия "Русснефти" заключается в наращивании добычи на Тагринском и Средне-Шапшинском месторождениях путем применения усовершенствованных методов добычи нефти. По мнению агентства, это должно повысить доходы компании.

По прогнозам Fitch, обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ должны оказать лишь умеренное влияние на финансовый профиль "Русснефти". Согласно базовому сценарию агентства, уровень добычи компании в 2018 году в целом останется стабильным.

Повышение рейтинга может последовать за уменьшением показателя отношения средств от операций (FFO) к чистому левериджу "Русснефти" до 4x или ниже. Понизить рейтинг агентство может при показателе отношения средств от операций (FFO) к чистому левериджу выше 6x, а также в результате сокращения добычи и ухудшения ликвидности.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем категории доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Численность персонала "Русснефти" составляет около 10 тысяч человек.