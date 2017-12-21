"Нафтогаз" с января повышает цены на газ для промпотребителей на 8,2-8,4%

КИЕВ, 21 дек - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" с января 2018 года повышает цены на газ для промышленных потребителей на 8,2-8,4%, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом". По сравнению с декабрем этого года в январе 2018 года цены увеличены на 8,2-8,4%", - говорится в сообщении компании.

В частности, компания с 1 января повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей с 9019 гривен (323 доллара) за 1 тысячу кубометров в декабре до 9772 гривен (350 долларов) с учетом НДС, говорится в сообщении компании.

Максимальные цены для промышленных потребителей с января будут повышены с 9918 гривен (356 долларов) за 1 тысячу кубометров в декабре до 10732 гривен (385 долларов).

С декабря "Нафтогаз Украины" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,4% по сравнению ноябрем.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.