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СМИ: ОПЕК+ начала разрабатывать стратегию выхода из сделки по сокращению добычи


Компании / Нефть

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ начали работу над стратегией выхода из сделки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, секретариату в Вене поручено работать над планом, о содержании которого пока говорить рано. "Это, скорее, последовательная стратегия, чем резкий выход", - приводит агентство слова одного из источников.

На прошлой неделе министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ на общей встрече всех участников в июне объявят о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей. До этого о возможности рассмотрения выхода из сделки в июне заявил бывший министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. По его словам, страны ОПЕК+ могут выйти из венского соглашения до конца 2018 года.

Ранее в декабре министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что варианты завершения венского соглашения прорабатывать еще рано, но он склоняется к постепенному выходу из него. По словам Новака, процесс выхода может занять квартал или два, в зависимости от спроса на рынке на момент принятия соответствующего решения.

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Сокращение добычи нефти

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