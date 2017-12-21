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РФ в октябре сохранила лидерство по добыче нефти в мире


Компании / Нефть
  • # нефтедобыча экология

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,529 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации минэнерго США (IEA). 

Саудовская Аравия в октябре заняла второе место по этому показателю, добывая в среднем 10 миллионов баррелей нефти в день. Согласно данным IEA, объем добычи нефти в США в октябре варьировался от 8,406 миллиона до 9,553 миллиона баррелей в сутки. 

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По данным Росстата, страны ОПЕК в отчетном периоде добывали 32,589 миллиона баррелей в сутки. Из них Ирак, в котором недавно прошел референдум о независимости Курдистана, что вызвало некоторые волнения в регионе, добывал 4,383 миллиона баррелей.

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-октябре 2017 года составил 213,7 миллиона тонн (рост на 0,5%). Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 455,3 миллиона тонн, что на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре составил 27%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 44,5% (в январе-октябре 2016 года, соответственно, 26,3% и 44,8%).

В октябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 382,5 доллара за тонну (103,3% к сентябрю). Средняя цена нефти марки Urals на мировом рынке составляла 411,4 долларов за тонну (103,9% к июлю), также указывает Росстат.

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