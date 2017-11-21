Fitch: Ограниченное финансирование и западные санкции - главные угрозы СПГ- планам РФ

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ограничения финансирования и западные санкции являются основными угрозами для прогресса в производстве и экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в России, считает международное рейтинговое агентство Fitch. НОВАТЭК может получить средства ФНБ на "Ямал-СПГ" в валюте

"Российский проект "Ямал СПГ", который начал функционировать две недели назад и должен повысить производительность в течение следующих двух лет, улучшить положение страны на глобальном рынке сжиженного природного газа и укрепить бизнес-профиль "Новатэка" NVTK - главного спонсора проекта", - говорится в сообщении. Однако развитие других СПГ-проектов может быть затруднено в связи с западными санкциями по отношению к России и ограничением финансирования, отмечает агентство.

Рынок СПГ, вероятно, будет перенасыщен в течение нескольких лет из-за дополнительных мощностей СПГ, введенных в эксплуатацию в США, Австралии и других странах, что потенциально может привести к снижению спотовых цен до тех пор, пока спрос не возобновит рост, считает Fitch. В таких условиях обеспечение долгосрочных контрактов и финансирование новых СПГ-проектов является непростой задачей. "Однако финансирование может быть еще более сложной задачей для России, где некоторые потенциальные спонсоры проекта ("Роснефть" ROSN, "Новатэк") и месторождения (Южно-Киринское, управляемое "Газпромом") находятся под западными санкциями", - сообщается в релизе.

Агентство отмечает, что американские санкции не помешали китайским банкам предоставлять финансирование для "Ямала СПГ", но нет никакой гарантии, что новые проекты в России получат поддержку Китая, который на данный момент является наиболее очевидным источником финансирования. Среди новых проектов, на которые могут оказать негативное влияние санкции и ограничение финансирования - "Арктик СПГ-2" "Новатэка", "Балтийский СПГ" и "Сахалин-2" "Газпрома" GAZP, "Дальневосточный СПГ" "Роснефти".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная мощностью 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.

В среду Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Новатэка" в национальной и иностранной валютах до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный. Повышение рейтинга в том числе вызвано улучшением делового профиля компании в связи с запуском проекта "Ямал СПГ".