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Eni приобрела долю Shell в австралийском газовом месторождении Evans Shoal


Газ / Компании

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Eni SpA сообщила в четверг, что выкупила у Shell Australia Proprietary Ltd, дочерней компании Royal Dutch Shell PLC, долю в австралийском газовом месторождении в размере 32,5%.

Условия сделки не раскрываются, сообщает Dow Jones.

Месторождение Evans Shoal расположено примерно в 300 километрах к северо-западу от Дарвина, где находится завод по производству сжиженного природного газа. По словам Eni, запасы месторождения оцениваются как минимум в 8 трлн кубических футов газа. В результате сделки доля Eni в этом месторождении достигла 65%.

Итальянская компания добавила, что также стала оператором участка NT/RL7 на севере бассейна Бонапарт у побережья Северной Австралии.

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