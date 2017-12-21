Ремонт трубопровода Forties завершится ближе к Рождеству

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Ремонтные работы над трубопроводом Forties в Северном море, как ожидается, завершатся ближе к католическому Рождеству, сообщает в своем релизе нефтехимическая компания Ineos.

Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины. Как сообщает компания, работа по ремонту проходит нормально, и "исходя из текущей оценки ситуации Ineos планирует завершить ремонтные работы ближе к Рождеству", говорится в релизе.

В первое время после завершения ремонта трубопровод будет работать на низкой загрузке, поясняет компания, это является частью плана Ineos по контролю загрузки системы. Возвращение работы Forties к прежним мощностям, исходя из текущей оценки, ожидается в начале следующего года, отмечает компания.

Ineos приобрела систему трубопроводов Forties Pipeline System в Северном море, состоящую из примерно 161 километра, у британской BP в октябре 2017 года за 250 миллионов долларов. Трубопровод Forties был построен в 1975 году, принадлежал и эксплуатировался BP, чтобы транспортировать нефть с месторождения Forties, одного из первых шельфовых месторождений в Британии.

Ineos — глобальный производитель нефтехимии, специализированных химреагентов и нефтепродуктов. В компании работает около 17 тысяч человек.