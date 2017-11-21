"Роснефть" и ВР договорились о реализации проекта по освоению нефтегазовых участков в ЯНАО

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN и ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), BP получит в проекте долю в 49%, говорится в сообщении "Роснефти".

"Роснефть" и ВР договорились о реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа... "Роснефть" сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.

"Роснефть" и BP прилагают совместные усилия для разработки новых месторождений, в том числе содержащих запасы трудноизвлекаемого газа. Компании обладают необходимыми компетенциями и опытом для эффективной реализации таких сложных проектов", - приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.