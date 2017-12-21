ГНКАР назвала прогнозируемые объемы добычи газа с месторождения Абшерон на Каспии

БАКУ, 21 дек - ПРАЙМ. Добыча газа с месторождения Абшерон (Апшерон) в азербайджанском секторе Каспия на первом этапе составит 1,3 миллиарда кубометров, на втором - увеличится до 4 миллиардов кубометров, следует из сообщения Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), распространенном в четверг.

По данным пресс-службы, президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и вице-президент Total по Южной Европе и Каспийскому региону Бернард Клемент обсудили в четверг вопросы разработки месторождения.

"Total в 2011 году при бурении первой разведочной скважины выявила на Абшероне запасы газа в объеме 326 миллиардов кубометров и 108 миллионов тонн конденсата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время Total ведет подготовку к первому этапу разработки месторождения. "На первом этапе объем добычи газа составит 1,3 миллиарда кубометров, на втором этапе добыча увеличится до 4 миллиардов кубометров в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана", - сообщает ГНКАР.

Ранее ГНКАР и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения Абшерон. По оценке геологов ГНКАР, запасы месторождения составляют 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата. Оператором проекта Абшерон станет совместная компания JOCAP, в которой 50% будут принадлежать ГНКАР, остальные 50% акций — Total.