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"Нафтогаз" за январь-ноябрь нарастил импорт газа из Европы на 17%


Газ / Компании

КИЕВ, 21 дек - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" за первые 11 месяцев 2017 года нарастил импорт газа из Европы на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,2 миллиардов кубометров, причем энергоресурс поставляли 12 европейских компаний, говорится в сообщении "Нафтогаза" в четверг.

"За 11 месяцев 2017 года "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,2 миллиарда кубов газа, что на 1,2 миллиарда кубов (17%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила более чем 30% объема импортированного газа", - говорится в сообщении.

В целом же за этот период НАК закупила 20,9 миллиардов кубометров газа, что на 2 миллиарда кубометров больше в годовом выражении. В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 39%, газа, закупленного у ПАО "Укргазвыдобування", – 61%.

Поставки импортированного газа на Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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