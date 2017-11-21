"Газпром" ожидает роста выручки в 2017 г на 5% в рублях, EBITDA - на 10-15%

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP ожидает роста выручки в 2017 году на 5% в рублях, EBITDA - на 10-15%, сообщил в интервью корпоративному изданию заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"С учетом ожидаемого восстановления среднегодовой цены на нефть, цен на газ на европейском рынке, рекордных объемов продаж газа в Европу, а также уверенного роста объемов добычи нефти мы ожидаем в 2017 году увеличения выручки в рублевом эквиваленте примерно на 5% по отношению к 2016 году. Рост показателя EBITDA в рублевом выражении может составить порядка 10–15%", - сообщил Круглов.

Рентабельность по EBITDA, по его словам, по итогам 2017 года сохранится вблизи уровня 2016 года – порядка 20–25%. "Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать очень сложно в связи с высокой подверженностью влиянию курсовых разниц, размер которых существенно зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года", - отметил Круглов.

Он сообщил, что благодаря последовательной работе по оптимизации затрат в 2016 году, вопреки ожиданиям, "Газпром" смог показать положительный свободный денежный поток – 3 миллиарда долларов. В первом полугодии 2017 года - почти 2 миллиарда долларов.

"Вместе с тем в связи с необходимостью запуска трех стратегических инвестиционных проектов "Газпрома" – "Сила Сибири", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" до 2020 года – мы ожидаем увеличение объема инвестиций группы "Газпром" во второй половине 2017 года. Мы продолжим работать над улучшением профиля свободного денежного потока. Тем не менее с учетом приведенных выше факторов получение позитивного свободного денежного потока по итогам 2017 года будет объективно очень сложной задачей. Финальная цифра будет также зависеть от динамики движения оборотного капитала по группе "Газпром" до конца 2017 года", - рассказал Круглов.

Выручка "Газпрома" по МСФО в 2016 году выросла на 2,4% и составила 1,696 триллиона рублей, скорректированная EBITDA - на 12,7%, до 456,198 миллиарда рублей.